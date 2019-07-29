Ексголова Держохорони після відставки купив елітне авто майже за 4 млн

Колишній начальник управління Державної охорони Валерій Гелетей після своєї відставки купив новий Mercedes G63 AMG.

В електронній декларації він вказав, що відповідний автомобіль коштує 3,7 млн гривень, повідомляє "Страна".

"У право власності Гелетей вступив 10 липня. Автомобіль був випущений у 2019 році, а купив його Гелетей не в автосалоні, а в приватної особи. Продавцем вказана Семергій Людмила Вікторівна", – йдеться у повідомленні.

У той же час журналісти зазначають, що колишньому начальнику управління Державної охорони вдалося купити Gelandewagen за майже вдвічі меншу вартість, ніж просять за таку модель на авторинку.

Зокрема, новий Mercedes-Benz G63 AMG коштує не менше 6 млн гривень.

Валерій Гелетей купив новий Mercedes G63 AMG LIGA.net

Валерій Гелетей купив новий Mercedes G63 AMG "Країна"

Валерій Гелетей купив новий Mercedes G63 AMG "Країна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня Гелетей повідомив, що йде у відставку і вже написав рапорт на звільнення.

"Пишаюся кожним своїм робочим днем в управлінні державної охорони України. Водночас розумію, що новообраний президент України повинен формувати свою власну команду", – заявляв він.

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