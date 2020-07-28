Прочитав заяву команди Зеленського про те, що завдяки новому випуску єврооблігацій Україна буде економити мільярд гривень в рік. Не хочу нікого засмучувати, але ніякої економії там нема, а навпаки по тій операції відбулось суттєве збільшення витрат на обслуговування боргу.

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Радник президента з питань економіки Олег Устенко заявив, що завдяки розміщенню нових боргів і викупу старих боргів Україна зможе економити "приблизно мільярд гривень на рік".

Маємо наступні вхідні по операції:

а) 7,253% ставка по новому займу

б) 7,75% ставка по старим запозиченням

в) викупаються єврооблігації з погашенням у 01.09.2021 (виплата купона 2 рази в рік) і 01.09.2022 (виплата купона 2 рази в рік) на номінальну суму відповідно 434,819 млн дол і 371,341 млн дол відповідно.

г) відповідно до повідомлення Ірландської біржі ціна викупу бондів становить нараховані відсотки з моменту останньої виплати + 104,5% та 105,5% від номіналу відповідно.

З врахуванням суттєво вищої вартості викупу над номіналом, то виходить, що ми позичаємо на цей викуп гроші під 7,253%, щоб викупити облігації з ефективною ставкою в 6,21% та 6,34% відповідно.

Oлег Устенко, де ви там знайшли мільярд грн щорічної економії?