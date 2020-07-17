Економія і турбота про екологію: у Харківській області стартував наймасштабніший проєкт енергозбереження в країні

Глава Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер підписав меморандум про партнерство з ГО "Українська асоціація енергосервісних компаній". В рамках співпраці з енергосервісними компаніями в Харківській області планується зробити енергоефективними будівлі бюджетних установ, тим самим заощадивши більше 20% витрат на комунальні послуги.

Харківська область вже має успішний досвід реалізації проєктів з енергоефективності. У двох містах області – Первомайському та Харкові енергоефективними стали 9 об'єктів, що дозволило за один опалювальний сезон заощадити 20-27% вартості тепла. У місті Лозова до запуску готові 6 об'єктів бюджетної сфери, оцінити рівень економії там можна буде після закінчення наступного опалювального сезону.

Під час підписання меморандуму голова ХОДА Олексій Кучер підкреслив, що питання енергоефективності важливе для регіону.

"При призначенні я виділив головні напрямки своєї діяльності, зокрема це і екологія. Ми знаємо, що зазвичай енергоефективність – це поліпшення екологічного стану регіону. Для нас цей напрямок є вкрай важливим і ми потужно працюємо в цьому напрямку", – зазначив Кучер.

Найголовніше, підкреслюють в Харківській обласній адміністрації, що для реалізації проєкту енергоефективності в рамках співпраці з енергосервісними компаніями не витрачаються бюджетні кошти. Використовуються кошти енергосервісної компанії, яка впроваджує енергоефективний проєкт у бюджетних будівлях міста. Йдеться про оновлення системи опалення, освітлення, утеплення будівель за кредитні кошти інвестора.

Договори з енергосервісними компаніями передбачають термін і відсоток економії, 80% від заощаджених коштів йдуть інвестору, 20% залишається в бюджеті. Якщо відсоток економії перевищує запланований, і сума відшкодування збільшується, то договір розривається достроково.

Протягом місяця з моменту підписання меморандуму буде складено список бюджетних установ Харківської області, які будуть задіяні в проэкті. До кінця 2021 року планується перевести на енергозберігаючі технології не менше 20 об'єктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кучер заявив, що зведений бюджет регіону був виконаний за перше півріччя. За його словами, планових показників вдалося досягти всього за 6 місяців, за цей час в загальний фонд зведеного бюджету надійшло 9,3 мільярда гривень, також поповнився і загальний фонд обласного бюджету – туди поступило 1,4 мільярда.