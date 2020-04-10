Економіці Росії напророкували п'ять шокових сценаріїв через коронавірус

Для Росії криза, спровокована коронавірусом, може виявитися досить тяжкою зважаючи на специфіку російської економіки.

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Про це заявили провідні російські експерти в області економіки і фінансів, пише Deutsche Welle.

За словами директора Інституту стратегічного аналізу ФБК Grant Thornton Ігоря Ніколаєва, специфіка Росії полягає в тому, що для неї світова криза прийшла у зв'язці з падінням цін на нафту.

Криза в Росії

"Як то кажуть, прийшла біда, відчиняй ворота. У Росії ворота виявилися дуже широко розкриті", – сказав Ніколаєв, додавши, що цими двома шоками справа не обмежується.

На думку керівника Економічної експертної групи (ЕЕГ) Євсея Гурвича, Росії уготовано п'ять шоків: третім стане відтік капіталу: "Під час будь-якої кризи спостерігається відтік капіталів в найрозвиненіші економіки. Так було і в 2009 році. Хоча епіцентром кризи тоді були США, капітал побіг туди", – підкреслив економіст.

Ще один шок – це ізоляція, наслідком якої є обмеження пересування товарів і людей. І, нарешті, останній шок, який глава ЕЕГ позначив як "унікальний", – це найвищий ступінь невизначеності, через яку бізнес позбавлений можливості будувати будь-які плани, в той час як відчутної допомоги від держави практично не буде надходити.

Як повідомляв OBOZREVATEL , через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

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