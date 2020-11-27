Економісти виступили за локдаун в Україні і підрахували наслідки

Економісти закликали ввести в Україні локдаун в зв'язку з поширенням коронавірусу і спрогнозували, що втрати бюджету не будуть такими значними як навесні.

Про це повідомили аналітики Київської школи економіки під час представлення програми "Що буде з економікою через COVID-19? Презентація макропрогнозів". Вони зазначають, що економічні втрати є незначними порівняно з вигодами від порятунку здоров’я та життя громадян.

Локдаун у грудні коштуватиме Україні 5,4% ВВП за місяць. Допомога населенню та бізнесу у зв'язку з обмеженнями сягне 23 млрд грн.

Прогноз втрат від локдауну у грудні:

падіння ВВП у 2020 році становитиме 5.1% рік до року,

1.9 в.п. – падіння зовнішнього попиту,

2.0 в.п. – скорочення зайнятості,

0.9 в.п. – закриття бізнесу через жорсткий карантин навесні,

0.3 в.п. – інші фактори.

"У разі повторення карантину, близького за форматом до весняного, в грудні економіка відреагує з меншою магнітудою, ніж у 2-му кварталі. Прогноз падіння ВВП – 5.4% за місяць за таким сценарієм", – повідомили аналітики.

За оцінками Центру макроекономічного моделювання, продовження карантину вихідного дня до кінця року призведе до втрати 0,14 в.п. ВВП.

"За умови продовження карантину вихідного дня захворюваність зростає, при цьому Україна програє і на епідеміологічному, і на економічному фронті, бо частина підприємств змушені не працювати в суботу і неділю. Якщо введуть повний карантин до кінця року, то він буде менш болючий, ніж навесні, і матиме незначний вплив на економіку", – вважає керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Юрій Шоломицький.

Витрати держави, які також включали підтримку пенсіонерів, під час весняного карантину склали 33,4 млрд грн. У випадку посилення карантинних заходів, підтримка бізнесу та людей потребуватиме додаткового фінансування.

Пакет підтримки у випадку посилення карантину може дублювати весняний пакет підтримки:

– скасування на місяць ЄСВ для ФОП, виплати ФОП з дітьми;

– субсидія на послуги ЖКГ в грудні-січні (борг перекладається на уряд);

– скасування податку на майно на місяць;

– розширення програми 5-7-9 як підтримки власне бізнесу.

На думку аналітиків, отримати кошти на підтримку економіки можна кількома шляхами: зовнішніх запозичень; перенаправлення коштів, виділених на капітальні видатки бюджету – призупинення будівництва інфраструктури (в т.ч. доріг); використання ще не витрачених коштів Фонду боротьби з COVID-19.

Водночас, глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в інтерв'ю LB озвучив свої підрахунки втрат від локдауну.

"Ми вважаємо, що локдаун на три тижні додасть максимум до 0,5-0,7% до вже існуючого падіння ВВП. Це мінус до того мінусу, який ми вже маємо. Але не більше відсотку у будь-якому разі. Це, звісно, погано. Це боляче. Проте, якщо ми говоримо про життя людей, це вже питання не грошей. Це світоглядне питання, чому ми надаємо пріорітет. Я вважаю, що обговорювати альтернативу життя-гроші, навіть одного життя одного українця та 0,7% ВВП ми не маємо морального права", – заявив він.

Гетманцев також висловився про рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

"Проблема таких рішень у тому, що ніхто не знає правильних рішень. Уряд ухвалив таке рішення. Наприклад, Туреччина теж ухвалила рішення про карантин вихідного дня. Правильне чи ні, ну хто знає? Це покаже практика. Я ж прихильник більш жорстких заходів, которі прогнозовано будуть ефективними. Якщо ми говоримо про розрив ланцюжка заражень, то точно ефективніше буде два чи три тижні локдауну, ніж два дні з перервою на робочі. Але уряд – єдиний орган, який може і повинен ухвалювати рішення в такій ситуації", – додав він.

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