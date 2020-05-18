В Україні за 2019 рік митниця реалізувала конфіскату на 500 тис. доларів (за середнім курсом за рік), при загальних обсягах імпорту в 50 млрд доларів.

Про це повідомив експерт економічних програм UIF Данило Монін на своїй сторінці в Facebook. Він зібрав дані по реалізації конфіскованих на митниці товарів за останні 11 років.

Цифри представлені в графіку:

Кошти від реалізації конфіскату Facebook

"Що можна сказати з цього приводу: Янукович переміг. Нефьодов на останньому місці. Такі мізерні суми реалізації конфіскату говорять про те, що митниця у нас це скоріше сісти на потоки і отримувати валізи кешу, ніж реальна боротьба. Адже якщо реалізація конфіскату за весь 2019 рік при чесному Нефьодові на всю країну склала 500 тис. доларів на тлі імпорту в 50 млрд... То можна зробити однозначний висновок – з контрабандою у нас ніхто навіть не починав боротися!" – написав економіст.

Відзначимо, що для розрахунків взяті курси валют за середнім курсом за рік, що може спотворити результати, оскільки з 2012 року курс валют в Україні сильно змінився і гривня девальвувала у кілька разів. Розрахунки в національній валюті – гривні – могли б продемонструвати інший результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в Україні звільнили половину керівництва ДМС, зокрема, на Закарпатській, Енергетичній, Азовській, Подільській, Поліській, Північній, Слобожанській і Буковинській митницях.