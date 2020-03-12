Економіст, який передбачив кризу 2008 року, напророкував нову катастрофу в світі

Американський економіст Джессі Коломбо заявив, що на світ чекає потужна фінансова криза.

Аналітику вдалося передбачити кризу 2008 року. Зараз Коломбо вважає, що нові проблеми світової економіки можуть виявитися значно більшими. Про це пише Independent.

"Ми вже йшли до рецесії до того, як хто-небудь чув про коронавірус", – зазначив Коломбо.

За його словами, поширення епідемії може стати спусковим механізмом для нової кризи.

Він вказав на існування "бульбашок" на ринках європейської нерухомості, американських акцій та інших, які можуть луснути будь-якої миті.

Аналітик підкреслив, що криза 2020 року може бути сильніша за попередню, оскільки загальний обсяг боргових зобов'язань у різних сегментах виріс майже на 100 трильйонів доларів.

Американський економіст Джессі Коломбо заявив, що на світ чекає потужна фінансова криза

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що епідемія коронавірусу з регіональної вже перетворилася на глобальну проблему, оскільки охопила третину всіх країн.

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