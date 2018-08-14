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Російському рублю напророкували історичний обвал

13.9тЧитати новину російською

Введення чергових санкцій США проти Росії однозначно обвалить курс російського рубля до долара.

В коментарі OBOZREVATEL експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін зауважив, що майбутнє російського рубля буде залежати від того формату санкцій, який оберуть США.

"Обговорюють різні варіанти: від повного блокування російських банків до можливості рефінансування російського зовнішнього боргу. У будь-якому випадку, введення санкцій призведе до падіння російського рубля. Проте глибина падіння буде залежати від того, на скільки серйозними будуть санкції по відношенню до російських банків і до можливості рефінансування російського зовнішнього боргу", – пояснив економіст.

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За його словами, якщо це рішення буде стосуватися неможливості рефінансування зовнішнього російського боргу, однозначно російська економіка сильно постраждає, і рубль досягне свого історичного мінімуму.

"Хоча не думаю, що це призведе до дефолту. Росія сировинноекспортуюча країна, і виходячи з цього, тільки по базі її експортного потенціалу, вона зможе частково погасити ті борги, які є. Але падіння рубля буде дуже велике", – зауважив Пендзін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до Сенату США внесли законопроект про введення нового пакету санкцій "з пекла" проти Росії. Він передбачає обмеження щодо нового держборгу Росії, а також угод, пов'язаних з інвестиціями в енергетичні проекти з підтримкою від російських держкомпаній.

Анонсовані санкції вже обвалили ринок російського держборгу, а аналітики прогнозують падіння російського рубля до 90 за долар.

У коментарі OBOZREVATEL фінансовий консультант Василь Невмержицький заявив, що ухвалення так званого "пекельного" законопроекту про посилення санкцій проти РФ призведе до її дефолту.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Олег Пендзин
Місце
Росія
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Моня
Моня
".. якщо ми не захопимо Москву, то нам гаплик..", - А. Парубiй
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2
Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Особо нервным москалям и особо тупым скаклам, голосящим про «влияние санкций» всё-таки скажу две умные вещи. Во-первых, к нынешнему уровню спекулятивных влияний на нашу валюту ответственные за экономику граждане долго и упорно шли, прямо с «правительства Гайдара». И сейчас, к примеру, рубль тупо роняют в том числе трейдеры наших же государственных банков. И им нихуя не можем сказать: «рынок» жыж. А во-вторых, чисто для начала, посмотрите динамику нефтяных цен, эксперты, простите, хуевы.
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4
Пигин Макс
Пигин Макс
Это мы уже проходили... А вот доллар по 30 грн., это реальность ближайших дней.
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1 из 4 ответов | показать все
Д Алексей
Д Алексей
Пигин Макс, тебя как почитаешь, просто одно слово тебя характеризует как личность - пиздоватый..
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