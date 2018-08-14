Російському рублю напророкували історичний обвал

Введення чергових санкцій США проти Росії однозначно обвалить курс російського рубля до долара.

В коментарі OBOZREVATEL експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін зауважив, що майбутнє російського рубля буде залежати від того формату санкцій, який оберуть США.

"Обговорюють різні варіанти: від повного блокування російських банків до можливості рефінансування російського зовнішнього боргу. У будь-якому випадку, введення санкцій призведе до падіння російського рубля. Проте глибина падіння буде залежати від того, на скільки серйозними будуть санкції по відношенню до російських банків і до можливості рефінансування російського зовнішнього боргу", – пояснив економіст.

За його словами, якщо це рішення буде стосуватися неможливості рефінансування зовнішнього російського боргу, однозначно російська економіка сильно постраждає, і рубль досягне свого історичного мінімуму.

"Хоча не думаю, що це призведе до дефолту. Росія сировинноекспортуюча країна, і виходячи з цього, тільки по базі її експортного потенціалу, вона зможе частково погасити ті борги, які є. Але падіння рубля буде дуже велике", – зауважив Пендзін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до Сенату США внесли законопроект про введення нового пакету санкцій "з пекла" проти Росії. Він передбачає обмеження щодо нового держборгу Росії, а також угод, пов'язаних з інвестиціями в енергетичні проекти з підтримкою від російських держкомпаній.

Анонсовані санкції вже обвалили ринок російського держборгу, а аналітики прогнозують падіння російського рубля до 90 за долар.

У коментарі OBOZREVATEL фінансовий консультант Василь Невмержицький заявив, що ухвалення так званого "пекельного" законопроекту про посилення санкцій проти РФ призведе до її дефолту.