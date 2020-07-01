Державний бюджет у травні виконано на 110,85%, - економіст (фото: Економічна правда). Економічна правда

У червні 2020 року Державна податкова служба України відзвітувала про рекордні за всю історію надходження в бюджет, митниця виконала свій план за рахунок суттєвого його зменшення на початку карантину, а ЄСВ та в міські бюджети зібрали більше, ніж рік тому, але план не виконали.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він проаналізував результати роботи економіки України та бюджетні надходження за травень та шість місяців 2020 року.

Отже, за даними економіста, за червень 2020 року:

митниця виконала суттєво зменшений план, зібрали 21,65 млрд грн при запланованих 21,64 млрд грн.

податкова звітує про рекордні надходження, зібрали 89,1 млрд грн при плані 82,7, це +6,4 млрд грн до плану, або +7,69%.

надходження в місцеві бюджети склали 22,4 млрд грн при плані 25 млрд грн, це -10,41% до плану

ЄСВ зібрано 25,2 млрд грн, це на 0,4 млрд грн більше ніж рік тому або +1,63%.

Водночас він повідомив, що державний бюджет у травні виконано на 110,85%, при скоригованому плані 118,3 млрд грн зібрали 131,2 млрд грн.

Підсумовуючи роботу економіки країни за шість місяців 2020 року, Компанієць навів такі дані:

Надходження в Державний бюджет не виконано на 34,1 млрд грн, або -6,16% до плану, зібрали 519,5 млрд грн при плані 553,5 млрд грн;

Податкова зібрала 269,8 млрд грн при плані 271,5 млрд грн, -0,63% до плану;

Митниця зібрала 125,1 млрд грн при плані 159,1 млрд грн, -21,36% до плану;

Місцеві бюджети зібрали 134,9 млрд грн при плані 149,9 млрд грн, або -9,98% до плану;

ЄСВ зібрано 138,2 млрд грн, це на 6,8 млрд грн більше ніж рік тому або лише +5,17%.

Економіст проаналізував результати роботи економіки України за пів року: надходження не виконані Facebook Володимира Компанійця

Економіст проаналізував результати роботи економіки України за пів року: надходження не виконані Facebook Володимира Компанійця

Економіст проаналізував результати роботи економіки України за пів року: надходження не виконані Facebook Володимира Компанійця

Економіст проаналізував роботу економіки України Facebook Володимира Компанійця

Економіст проаналізував роботу економіки України Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві розвитку економіки України зробили прогноз, що країна очікує відновлення господарства після коронавірусної кризи у жовтні-грудні 2020 року.