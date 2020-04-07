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7 квітня • оновлено в 03:18
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Економіст пояснив тактику Путіна у нафтовій війні

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Президент Росії Володимир Путін за допомогою своїх маніпуляцій з цінами на нафту хоче підняти питання про пом'якшення санкцій проти Москви.

Про це написав британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш в блозі для НВ.

"Гра Путіна у війні цін за нафту завжди полягала в тому, щоб підняти питання пом'якшення санкцій, і схоже, що саме так зараз і відбувається. Допомога, надана Росією США для боротьби з Covid-19 на цьому тижні, добре підіграє очікуванням Трампа на відновлення співпраці з Путіним – ну любить дядько все ті московські готелі", – написав він.

Еш зазначив, що Росія і США також почали співпрацювати з питання Венесуели, що є сигналом про бажання Путіна закінчити "холодний період" у відносинах між країнами.

"Тим не менше не буде ніякої домовленості щодо нафти, поки Путін не отримає саме те, чого хоче: надійних гарантій, що санкції будуть зняті. Крім того, він хоче, щоб Трамп повернув його в топ-команди глобальних лідерів G8 або навіть влаштував якусь G2-3 – задумайтеся про Ялту-2, де Трамп і Путін можуть поділити світ на відповідні зони впливу – вважайте, що Венесуела/Куба відійдуть США, Україна і колишні радянські республіки залишаться Росії (можливо, ще колишні балтійські), Туреччина для США, Сирія – для Росії, а щодо трофеїв в Лівії і решти Ближнього Сходу домовляться", – пояснив економіст.

Він додав, що поспіх Путіна пов'язаний з президентством Трампа і ймовірною перемогою потенційного Байдена і демократів у листопаді 2020 року, оскільки останні посилять санкції проти Росії за всы путінські гріхи минулого.

Нафта

Нафта

"Коли я говорю "швидко", то маю на увазі бажання Путіна зіграти план за тижні-місяці, однак таймінг тісно пов'язаний з виборчим циклом в США. Тому все не обов'язково розгорнеться на цьому або на наступному тижні, і я припускаю, що він хоче покінчити з цим до середини року – вважаючи, що після Covid-19 будь-саміт великих держав стане легше організувати. І роблю ставку на те, що до вересня Путін захоче, щоб всі ці розмови були скріплені угодами і підписами – і якийсь великий жест/символічний саміт буде входити в ці плани, як свого часу сталося з зустріччю Рейгана і Горбачова в Рейк'явіку", – підсумував Еш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК +) по скороченню видобутку нафти припинила свою дію 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією.

При цьому в той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії і Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз немає й мови про нову угоду замість ОПЕК+ для стабілізації на ринку нафти.

Зустріч країн ОПЕК про можливе скорочення видобутку нафти і припинення цінової війни між Саудівською Аравією і Росією перенесли з 6 квітня на 9 квітня 2020 року.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
нафта
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