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Економіст показав, як зарплати в Україні залежать він ціни на нафту

1.2тЧитати новину російською

Економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць повідомив, що зміни ціни на нафту марки Brent впливають на середню зарплату в Україні в доларах.

"Ціни на нафту дуже сильно впливають на світову економіку і особливо впливають на ціну сировинних ресурсів, а Україна досі залежить він світових цін на сировину", – пише він у Facebook.

Водночас немає прямої залежності між вартістю нафти на світових біржах та середньою зарплатою в Україні в доларах.

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"Це чудово можна побачити на графіку, проаналізувавши період з квітня 2015 року по січень 2018 року", – наголосив Компанієць.

На графіку відображено індекс зміни середньої зарплати в Україні в доларах та індекс зміни цін на нафту на світових біржах марки Brent за період з лютого 2006 року по січень 2018 року.

Як повідомляв "Обозреватель", з 2002 року ціна споживчого кошика в Україні зросла в 6,2 рази, а курс долара по відношенню до гривні тільки в 5,3 рази.

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