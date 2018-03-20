Економіст показав, як зарплати в Україні залежать він ціни на нафту

Економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць повідомив, що зміни ціни на нафту марки Brent впливають на середню зарплату в Україні в доларах.

"Ціни на нафту дуже сильно впливають на світову економіку і особливо впливають на ціну сировинних ресурсів, а Україна досі залежить він світових цін на сировину", – пише він у Facebook.

Водночас немає прямої залежності між вартістю нафти на світових біржах та середньою зарплатою в Україні в доларах.

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"Це чудово можна побачити на графіку, проаналізувавши період з квітня 2015 року по січень 2018 року", – наголосив Компанієць.

На графіку відображено індекс зміни середньої зарплати в Україні в доларах та індекс зміни цін на нафту на світових біржах марки Brent за період з лютого 2006 року по січень 2018 року.

Як повідомляв "Обозреватель", з 2002 року ціна споживчого кошика в Україні зросла в 6,2 рази, а курс долара по відношенню до гривні тільки в 5,3 рази.