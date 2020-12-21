Економіст назвав умову зміцнення гривні 2021 року
На сьогоднішній день гривня укріплюється переважно завдяки тому, що долар США знецінюється. Якщо 2021 року Україна отримуватиме міжнародну фінансову підтримку, укріплення гривні триватиме.
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. "Світовим фактором укріплення гривні є те, що американська економіка перенасичена доларом. 2 трильйони, які влили в американську економіку, шукають виходу. Долар знецінюється", – пояснив він.
Економіст також назвав внутрішні фактори, що сприяють зміцненню гривні.
Перший – збільшення пропозиції долара. "Нам надали допомогу в доларах, відповідно, вона буде виходити на валютний ринок", – сказав він.
Другий – Міністерство фінансів збільшило ставку по облігаціях внутрішньої державної позики. "Як результат, ці облігації стали привабливими для нерезидентів. Вони знову почали заходити в українські цінні папери. Для цього вони продають долари, євро, і пропозиція долара на валютному ринку збільшується", – пояснив Несходовський.
Третій – Національний банк, підтримуючи банки, надає їм кошти для рефінансування у гривні. "Також гроші виходять з депозитних сертифікатів, які пропонує НБУ, тому що прибутковість по них тепер суттєво нижча, ніж прибутковість по ОВДП. Це збільшує кількість гривні в обороті", – сказав економіст.
За його оцінками, стан гривні 2021 року залежатиме від дій Мінфіну та НБУ, а також від фінансової підтримки міжнародних партнерів. "Якщо наші міжнародні партнери будуть давати нам гроші, ми будемо продовжувати бачити укріплення національної валюти. Якщо ні, буде девальвація гривні", – підсумував він.
Як писав OBOZREVATEL, в Державному бюджеті на 2021 рік передбачено курс долара США на рівні 29,1 гривні за 1 долар. За розрахунками МВФ, середньорічний курс долара в Україні 2021 року становитиме 28,12 гривень.