Українці заплатять за "особливу" зону на Донбасі, – аналітик

Тетяна Гайжевська Mакроекономіка 10:00, 26.10.2020

Преференції, що можуть надаватися для залучення інвесторів в рамках реалізації вільної економічної зони на Донбасі, фактично будуть профінансовані за рахунок платників податків.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій. "Для відновлення Донбасу потрібно активно спілкуватися не з приватними інвесторами, а з державами-партнерами, які інвестуватимуть на державному рівні", – заявив він.

Експерт додав, що в умовах великого дефіциту держбюджету України преференції інвесторам означатимуть додаткове навантаження на бюджет і державний борг країни.

Окрім того, за його оцінками, залучити на Донбас приватні іноземні інвестиції буде вкрай важко, оскільки за кордоном "Україну сприймають як країну, де йде війна". "Іноземців і зараз дуже важко залучити в Україну. Тим більше їх буде важко залучити на Донбас, де вже точно, на їхню думку, йде війна. Вони не будуть розбиратись в локаціях і у відстані від лінії розмежування", – пояснив Паращій.

Як писав OBOZREVATEL, під час щорічного звернення до українців з трибуни Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що вільна економічна зона на Донбасі надасть регіону податкові і митні преференції.

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