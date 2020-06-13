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13 червня • оновлено в 04:25
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Кому потрібен кредит МВФ: економіст пояснив, які країни отримують гроші

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Той факт, що Україна звертається за допомогою до Міжнародного валютного фонду (МВФ), свідчить про те, що в країні криза, і про те, що уряд не в змозі знайти ресурси для її виконання.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив економіст Олександр Савченко. "Тільки країни, які перебувають у кризі, звертаються по допомогу до МВФ. На жаль, ми не в змозі самі нічого зробити", – підкреслив він.

Савченко переконаний в тому, що в кредитах МВФ не було б необхідності, якби Кабмін зміг запропонувати програму, яка б викликала довіру в українських і західних бізнесменів.

"Ця довіра випливає з кадрової політики. Але цей уряд менеджерів середньої ланки. Цього недостатньо для країни, яка переживає кризу. Нам потрібен досить професійний уряд", – заявив економіст.

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Він також звернув увагу на той факт, що кредиту МВФ, який не дуже дешевий і не дуже довгий, є прийнятна альтернатива. "Наприклад, 9 червня міністерство фінансів залучило 18 мільярдів гривень на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), включаючи облігації в євро і в гривні".

"Немає різниці, звідки Україна отримає гроші – від Міжнародного валютного фонду чи з вторинного ринку. Вартість позик на відкритому ринку в євро досить низька порівняно з вартістю позик в МВФ", – зауважив Савченко.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція транш МВФ
Особа
Олександр Савченко
Місце
Україна
Тег
МВФ
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