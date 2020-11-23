На підтримку бізнесу в локдаун Україні знадобляться мільярди, а їх немає, – економіст

Роман Груша Економіка 10:44, 23.11.2020 Оновлено: 11:18, 23.11.2020

Підтримка українських підприємців після введення жорсткого локдауну обійдеться державному бюджету в 20 млрд гривень.

"Дуже приблизно, на місяць така підтримка підприємців у галузях, по яких б'є локдаун - це близько 20 млрд грн", – повідомив колишній заступник міністра економіки Павло Кухта в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, таких грошей зараз в держбюджеті немає. Більш того, коштів ледь вистачає виплачувати пенсії і зарплати.

"Але там час іде не на дні, а на години й, здається, цей час втрачено. До кінця грудня ми фізично не встигнемо. Думаю, що раніше січня, при найкращому сценарії, ми це не можемо отримати, а з огляду на те, що світові ринки сплять, то й січень, швидше за все, втратимо", – резюмував Кухта.

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