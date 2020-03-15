Економіст напророкував розгромний ефект від нафтової помилки Путіна

В результаті помилки президента Росії Володимира Путіна і глави "Роснафти" Ігоря Сечіна бюджет країни втратить мільярди.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський економіст Сергій Алексашенко. Таким чином він прокоментував рішення глави Кремля щодо членів ОПЕК.

"Це економічна помилка Путіна і Сечіна, який давав йому поради. Росія – країна, чий бюджет сильно залежить від доходів експорту нафти, приблизно на 35%. Об'єктивно, вона зацікавлена в тому, щоб ціни на нафту були стабільними. У США, з якими Путін намагається боротися, бюджет від нафти залежить всього на пару відсотків. Може, ще менше. Для американської економіки не так важливо, скільки коштує нафта. Чим вона дешевше – тим більше грошей у споживача", – пояснив він.

Алексашенко нагадав, що у 2016 році Росія приєдналася до ОПЕК і виникла угода ОПЕК+, до якого увійшли країни, які при плануванні бюджету могли рахувати, що ціни на нафту будуть перебувати в комфортному діапазоні.

Нафтова помилка Путіна буде дорого коштувати

"Те, що відбулося минулого тижня, стало дипломатичним плювком в бік Саудівської Аравії, з якою Путін довгі роки намагався вибудувати відносини. Саудівська Аравія – це країна, яка вважалася лідером ОПЕК. До недавнього часу вона добувала нафти більше всіх у світі і більше всіх скоротила її видобуток в рамках останніх угод, і, напевно, краще за всіх відчуває динаміку нафтового ринку – коли потрібно краник відкрити, а коли закрити. Повіривши в свою глобальну велич, Путін сказав "знаєте, а нам з вами не по дорозі, ми не хочемо припиняти видобуток нафти, а, навпаки, хочемо її наростити", – вважає економіст.

Алексашенко додав, що саудитам така логіка незрозуміла, вони вважають, що у них ресурсів набагато більше, вони готові протягом декількох тижнів збільшити видобуток на 2.5 млн барелів на день, а це приблизно чверть того, що видобуває Росія.

"А ще 1 млн барелів продаватимуть з резервів. Основні обсяги нафти підуть на європейський ринок, тобто туди, куди Росія постачає свою нафту через трубопроводи. Європейським споживачам саудівські трейдери дають найбільш суттєві знижки до цін. Власне кажучи, саудівці не приховують, що вони збираються в першу чергу боротися з Росією", – пояснив експерт.

Він також додав, що в цій ситуації зрозуміти Путіна складно. "Йому запропонували скоротити видобуток нафти на 3%. За умови стабільності цін, це означало, що Росія втратила б 3% валютної виручки від експорту нафти. Але він відмовився і отримав падіння цін на 30%, тобто падіння валютної виручки на 30%. Не розуміти цього могла тільки людина, абсолютно відірвана від дійсності. Втім, Путін такий і є", – підсумував Алексашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним переможцем від різкого падіння цін на нафту стане Індія, яка імпортує більше 80% енергоресурсів.

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