Економіст дав прогноз курсу долара на кінець року

На кінець поточного року 1 долар США може коштувати в Україні близько 29 гривень.

Такий прогноз під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучив економіст, фінансист Олександр Савченко. "Я прогнозую, що нова курсова реальність до кінця року – це 27-30 гривень за долар. Мій прогноз – близько 29 гривень на кінець року", – уточнив він.

На думку економіста, курс долара залишатиметься більш-менш стабільним, "доки останній наближений до влади інвестор не виведе свої гроші через продаж ОВДП". "Я планую, що це станеться десь в листопаді місяці", – сказав Савченко.

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