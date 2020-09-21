Як правильно купувати долари і чому краще цього не робити: поради економіста

Щоб зберегти заощадження, варто не вкладати їх лише у валюту, а диверсифікувати свої активи.

Зокрема, частину заощаджень у гривні можна тримати в активах, які даватимуть дохідність вищу, ніж інфляція. Таку пораду в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив економіст Тарас Козак.

"Я як фінансист не рекомендував би вкладати всі свої кошти в долари чи в євро. Найкращий підхід – це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфелю заощаджень повинна бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в тому числі і в євро. Частину своїх заощаджень потрібно тримати в гривні", – сказав він.

В цьому контексті економіст зазначив, що, враховуючи прогнозовану урядом і Нацбанком інфляцію 2021 року – до 8% і до 6% відповідно, – за умови дохідності облігацій внутрішньої державної позики на рівні 10-11% вкладання в них "покриває всі найгірші прогнози по інфляції".

Економіст також сказав, що не радить орієнтуватися на курс долара по відношенню до гривні, закладений у Держбюджеті на 2021 рік – 29,1 гривень за долар, – у разі гри на курсах.

За його словами, ця цифра є формальним показником, у той час як реальний курс долара "вкрай складно вгадати", оскільки він залежить від цілої низки показників.

Як писав OBOZREVATEL, економіст, фінансист Олександр Савченко спрогнозував, що на кінець поточного року американський долар може коштувати в Україні близько 29 гривень.