Економіст дав невтішний прогноз для України через карантин
Україна може стати однією з найбільших "жертв" пандемії коронавірусу COVID-19 у світі.
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Таку думку висловив ексзаступник голови правління НБУ, фінансист, економіст Олександр Савченко в коментарі виданню "Гордон". За його словами, українська економіка "протягне" до середини травня в режимі карантину (прогнозовані терміни виходу із нього), але втрати виростуть.
"Якщо за карантину до кінця квітня я оцінював втрати у 15% ВВП і безробіття у 30%, то при продовженні карантину оцінюю втрати ВВП за рік у 17%, а зростання безробіття – до 35%. Це істотно погіршує економічне становище. Я продовжую дотримуватися точки зору, що, на відміну від усіх країн світу, зокрема навіть і Росії, Україна нічого не виділила на підтримку людей і бізнесу", – заявив Савченко.
Він сказав, що найбільшою проблемою для економіки країни стане саме скорочення робочих місць. Також, на його думку, слова про створення в Україні 500 тис. нових робочих місць – тільки міф.
"Багато людей у нас просто ще не розуміють, що вони не зможуть прийти на свої робочі місця в магазини, ресторани, кафе, до свого роботодавця – приватного підприємця після карантину. Просто тому, що на той момент їхніх робочих місць уже не буде. І чим довше буде карантин без фінансової підтримки бізнесу, тим стрімкіше будуть руйнуватися робочі місця. За таку неадекватну політику доведеться заплатити. Якою буде розплата? Я не знаю", – зазначив економіст.
"Наразі виходить, що Україна стане однією з найбільших жертв пандемії коронавірусу в світі. Поки нас рятує тільки один фактор – упали більше ніж у три рази ціни на нафту і газ... Якби не було такого падіння, ситуація була б безпрецедентна. Поки доля нам сприяє і дає шанс для прориву, але ми його закопуємо в землю", – підсумував Савченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.