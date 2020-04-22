Україна може стати однією з найбільших "жертв" пандемії коронавірусу COVID-19 у світі.

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Таку думку висловив ексзаступник голови правління НБУ, фінансист, економіст Олександр Савченко в коментарі виданню "Гордон". За його словами, українська економіка "протягне" до середини травня в режимі карантину (прогнозовані терміни виходу із нього), але втрати виростуть.

"Якщо за карантину до кінця квітня я оцінював втрати у 15% ВВП і безробіття у 30%, то при продовженні карантину оцінюю втрати ВВП за рік у 17%, а зростання безробіття – до 35%. Це істотно погіршує економічне становище. Я продовжую дотримуватися точки зору, що, на відміну від усіх країн світу, зокрема навіть і Росії, Україна нічого не виділила на підтримку людей і бізнесу", – заявив Савченко.

Економіст дав невтішний прогноз для України через карантин. Ілюстрація

Він сказав, що найбільшою проблемою для економіки країни стане саме скорочення робочих місць. Також, на його думку, слова про створення в Україні 500 тис. нових робочих місць – тільки міф.

"Багато людей у нас просто ще не розуміють, що вони не зможуть прийти на свої робочі місця в магазини, ресторани, кафе, до свого роботодавця – приватного підприємця після карантину. Просто тому, що на той момент їхніх робочих місць уже не буде. І чим довше буде карантин без фінансової підтримки бізнесу, тим стрімкіше будуть руйнуватися робочі місця. За таку неадекватну політику доведеться заплатити. Якою буде розплата? Я не знаю", – зазначив економіст.

"Наразі виходить, що Україна стане однією з найбільших жертв пандемії коронавірусу в світі. Поки нас рятує тільки один фактор – упали більше ніж у три рази ціни на нафту і газ... Якби не було такого падіння, ситуація була б безпрецедентна. Поки доля нам сприяє і дає шанс для прориву, але ми його закопуємо в землю", – підсумував Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

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