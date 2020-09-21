Економіку України чекає "гранітне дно": фінансист назвав термін

Оцінки уряду щодо закінчення економічної кризи в Україні занадто оптимістичні, "дно" буде у жовтні.

Таку заяву під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV зробив економіст, фінансист Олександр Савченко. "Прем’єр-міністр, міністр фінансів заявили, що економічна криза вже закінчена і почалося економічне зростання. Насправді, це абсолютно не так. На жаль, криза триватиме і у третьому кварталі", – наголосив він.

За прогнозами економіста, "у кращому разі падіння може припинитися в жовтні місяці".

На жовтень Савченко спрогнозував досягнення "дна". "Дно буде у жовтні. Причому дно, як із граніту. Пробити далі його буде неможливо. Ми і так найбідніша країна Європи, середній ВВП у нас на рівні середньоафриканського. Далі падати просто неможливо", – зазначив він.

"Але наступного року економічний підйом неминучий", – запевнив економіст.

Як писав OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.