Економіка зростає? Росію піймали на нахабній брехні

Росстат повідомив про рекордні за майже два роки темпи промислового зростання в Росії, при цьому провідні економісти констатують лише уповільнення темпів виробництва.

Про це сказано в матеріалі видання "КомерсантЪ". За даними Росстату, виробництво промислових підприємств різко прискорилося з 1% в січні до 4,1% у лютому 2019 року.

Як пояснює видання, дані Росстату не відповідають ані очікуванням економістів, ні навіть опитувальним випереджаючим індикаторам самого статистичного відомства. Аналітики ж відзначають, що якщо взяти до уваги сезонний і календарний ефекти, то зростання темпів промислового виробництва з початку року взагалі не спостерігається.

У Вищій школі економіки (ВШЕ) провели власні розрахунки на підставі "сирої" статистики, врахували сезонні фактори і зробили висновок, що у лютому 2019 року ніякого зростання темпів промислового виробництва в економіці Росії взагалі не спостерігається. Відзначається, що в лютому 2019-го було на один робочий день більше, ніж в лютому 2018-го - звідси видимість зростання виробництва.

При цьому у ВШЕ відзначили, що якщо при розрахунках все ж врахувати сезонний ефект і календарний, то тоді виходить, що промвиробництво два місяці не тільки не зростає, але помітно знижується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оцінками західних аналітиків, російська економіка втратила понад $150 мільярдів в результаті введених Заходом санкцій через анексію Криму. Через п'ять років після анексії витрати Росії продовжують рости.

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