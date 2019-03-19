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Економіка зростає? Росію піймали на нахабній брехні

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Росстат повідомив про рекордні за майже два роки темпи промислового зростання в Росії, при цьому провідні економісти констатують лише уповільнення темпів виробництва.

Про це сказано в матеріалі видання "КомерсантЪ". За даними Росстату, виробництво промислових підприємств різко прискорилося з 1% в січні до 4,1% у лютому 2019 року.

Як пояснює видання, дані Росстату не відповідають ані очікуванням економістів, ні навіть опитувальним випереджаючим індикаторам самого статистичного відомства. Аналітики ж відзначають, що якщо взяти до уваги сезонний і календарний ефекти, то зростання темпів промислового виробництва з початку року взагалі не спостерігається.

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У Вищій школі економіки (ВШЕ) провели власні розрахунки на підставі "сирої" статистики, врахували сезонні фактори і зробили висновок, що у лютому 2019 року ніякого зростання темпів промислового виробництва в економіці Росії взагалі не спостерігається. Відзначається, що в лютому 2019-го було на один робочий день більше, ніж в лютому 2018-го - звідси видимість зростання виробництва.

При цьому у ВШЕ відзначили, що якщо при розрахунках все ж врахувати сезонний ефект і календарний, то тоді виходить, що промвиробництво два місяці не тільки не зростає, але помітно знижується.

Економіка зростає? Росію піймали на нахабній брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оцінками західних аналітиків, російська економіка втратила понад $150 мільярдів в результаті введених Заходом санкцій через анексію Криму. Через п'ять років після анексії витрати Росії продовжують рости.

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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Россия подловила Россию на лжи.. Вы себя слышите бандеры нацисты какую хрень вы тупорылые придумали?)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Михайлов Александр, фашисты еще забыл добавить... больше пафоса и тебя услышат...
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