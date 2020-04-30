Економіка США витримала удар: ФРС вирішила більше не знижувати базову ставку

Федеральна резервна система США зберегла базову ставку в цільовому діапазоні 0-0,25% після двох поспіль знижень ставки у березні.

Про це йдеться в прес-релізі на сайті ФРС в середу, 29 квітня.

"ФРС розраховує зберегти цей цільовий діапазон до тих пір, поки не буде впевнена, що економіка витримала останні події і знаходиться на шляху до досягнення своїх максимальних цілей у сферах зайнятості і стабільності цін", - йдеться у заяві регулятора.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що регулятор буде чекати більше даних про стан економіки перед тим, як змінювати свою кредитно-монетарну політику. Він також зазначив, що у 2 кварталі 2020 року, економіка США буде падати "безпрецедентними темпами".

Довідка: низька облікова ставка робить доступними кредити і стимулює бізнес-активність, яка різко знизилася на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Федеральна резервна система США екстрено знизила базову процентну ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу COVID-2019.