Економіка Китаю обвалилася через коронавірус: країна переживає найгірші роки

Економіка Китаю в січні-березні скоротилася на 6,8% у порівнянні з 2019 роком. Падіння ВВП до четвертого кварталу 2019-го склало 9,8%.

Як повідомляє Reuters, показник ВВП країни востаннє перебував на такій низькій позначці у 1992 році.

У березні обсяг промислового виробництва у Китаї впав на 1,1% у річному обчисленні, що краще за прогноз; інвестиції в першому кварталі впали на 16,1%.

При цьому інвестиції Китаю в нерухомість у січні-березні знизилися на 7,7% у порівнянні з попереднім роком.

"Історичний спад другої за величиною економіки у світі відбувається після зусиль щодо стримання коронавірусу, який вперше з'явився в Китаї в кінці минулого року", – пише видання.

Економіка Китаю обвалилась

Подібні заходи, які наразі діють в основних економіках інших країн, зруйнували світову торгівлю. Багато хто припускає, що відновлення Китаю, ймовірно, почнеться ще дуже нескоро.

Агентство AP і Financial Times зазначають, що це найбільше зниження ВВП в країні за 40 років із моменту початку економічних реформ у 1979 році.

Згідно з даними, аграрний сектор за вказаний період скоротився на 3,2%, промислове виробництво – на 8,4%, сфера послуг – на 5,2%.

Реальний дохід на душу населення у Китаї скоротився в річному обчисленні на 3,9% і склав за квартал 8561 юань (близько 1,2 тис. доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія інфекції COVID-19 може призвести до глобальних змін світової економіки: вона "цифровізується", але разом з тим роз'єднає країни і скоротить торгівлю між ними.