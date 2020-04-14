Економіка Європи руйнується через COVID-19: які країни постраждають

У першій половині 2020 року валовий внутрішній продукт в Європі через пандемію COVID-19 втратить 10%. У другому кварталі економіка втратить 8,3% ВВП.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За прогнозами аналітиків Bloomberg в другій половині року загальноєвропейський ВВП покаже зниження на 5,2% за підсумками року.

За прогнозом найбільше постраждають Італія і Іспанія, де коронавірус особливо лютував. ВВП цих країн в 2020 році знизиться на 7,3% і 5,7% відповідно. Також економіка Британії втратить за 5% ВВП, Німеччини та Франції по 4,7%.

Карантин в Європі

Відзначається, що за прогнозом Міжнародного валютного фонду країни Європи позбудуться 7,5% ВВП. Найбільше вірус вдарить також по Італії та Іспанії – 9,1% і 8% ВВП. Французи втратять 7,2%, а німці 7% ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд спрогнозував падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.