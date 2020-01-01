Економічне зростання під загрозою? МВФ направив Україні важливий лист

У кінці 2019 року керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден направив електронний лист ряду українських чиновників, де перерахував ініціативи влади, які не узгоджуються з раніше досягнутими домовленостями.

Про це стало відомо thepage.ua. Журналісти зазначили: таким чином підписання угоди про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом опинилося під загрозою, що може негативно позначитися на стабільності гривні, цінах і економічному зростанню.

Лист нібито отримали міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів та інші чиновники, розповіло джерело журналістів. Цю інформацію підтвердило ще одне джерело в представництві МВФ.

"Фонд рекомендує владі не приймати жодних рішень, які б суперечили досягнутим раніше угодам", – розповів один зі співрозмовників, знайомий зі змістом листа.

У Мінфіні цю інформацію не прокоментували. Юлія Ковалів розповіла, що українська влада постійно знаходяться в діалозі з МВФ. Про претензії до Міністерства фінансів вона не знає.

Джерела видання розповіли, що в листі йдеться про перегляд тарифів на тепло. З 1 лютого вони повинні бути ринковими. Але уряд знову хоче впливати на їх розмір, чим бере на себе функції Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, а також органів місцевого самоврядування.

Ковалів вважає, що в цій сфері турбуватися нема про що.

"Усі питання тарифної політики в енергетичному секторі, в тому числі рішення уряду, що стосуються зниження розміру платіжки за комунальні послуги, які відповідають ринковим цінам на газ, узгоджуються з принципами програми", – сказала вона.

Фонд стурбований і тим, що 12 грудня парламент у першому читанні ухвалив законопроект №2290, яким вносяться зміни до Кодексу про процедури банкрутства. У листі також нібито вказувалося на плани влади збільшити ліміт для фізосіб-підприємців.

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