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Економічна блокада Донбасу: Луценко висловився про зняття

2.5тЧитати матеріал російською

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донбасу можлива тільки при їхній реєстрації та сплаті податків в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що так відбувалося до 2017 року.

"Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних і комунальних витрат псевдореспублік на український бюджет", - сказано в повідомленні.

Торгівля з ОРДЛО

Торгівля з ОРДЛО

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Генпрокурор нагадав, що така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник Украінs в ТКГ Леонід Кучма.

Нагадаємо:

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Тема
Блокада Донбасса
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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