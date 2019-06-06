Економічна блокада Донбасу: Луценко висловився про зняття

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донбасу можлива тільки при їхній реєстрації та сплаті податків в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що так відбувалося до 2017 року.

"Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних і комунальних витрат псевдореспублік на український бюджет", - сказано в повідомленні.

Торгівля з ОРДЛО ТСН

Генпрокурор нагадав, що така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник Украінs в ТКГ Леонід Кучма.

Нагадаємо:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

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