Екологічно й безпечно: мережа АЗК WOG оновила автопарк

Найбільша українська мережа АЗК WOG у 2019 році інвестувала в повне оновлення автопарку легкових автомобілів. Компанія закупила 104 машини (з них 96 – бренду Volkswagen) у офіційного дилера – "Атлант-М Київ".

"Основними критеріями під час вибору були надійність, безпека та екологічність автомобілів. У всіх моделях знижено споживання ПММ і рівень викиду CO2. Крім інвестицій в успішний розвиток компанії, ключовим фактором для WOG є можливість поліпшення екологічної безпеки країни. Компанія дотримується європейських екологічних стандартів і піклується про скорочення рівня викидів шкідливих речовин в атмосферу, – повідомив Захар Кляхін, директор департаменту логістики і транспортних перевезень WOG. – Придбані автомобілі призначені для використання внутрішніми службами компанії. Це дозволяє підвищити швидкість бізнес-процесів і забезпечити максимальну мобільність роботи технічних служб, які відповідають за справність і точність роботи АЗC і працездатність касових апаратів, кавоварок і грилі. Постійна робота над поліпшенням якості та швидкості обслуговування клієнтів дозволяє нам утримувати першість на ринку".

Автомобілі Volkswagen виробляються концерном Volkswagen (VAG, Volkswagen AG) – одним із провідних світових і найбільшим європейським автовиробником. Угода профінансована компанією Porsche Finance Group Ukraine, яка є лідером австрійського ринку фінансування придбання транспортних засобів.

На базі трьох автомобілів VW Crafter 35 LR організовані спеціалізовані мобільні лабораторії, які забезпечують оперативний контроль якості та мобільність пересування по всій території України.

"Компанія "Порше Україна", офіційний імпортер автомобілів Volkswagen, Audi, SEAT і Volkswagen, має 26 дилерських центрів Volkswagen по всій Україні. Співпраця з компанією WOG – гордість для нас, адже майже 100 співробітників однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів керуватимуть автомобілями Volkswagen", – коментують представники бренду Volkswagen в Україні.

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