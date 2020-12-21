Екоінспекція повинна допомагати бізнесу розвиватися, а не тиснути на підприємства, створюючи корупційні ризики – ЕВА

Державна екологічна інспекція повинна бути союзником бізнесу в справі захисту довкілля, а не тиснути на нього санкціями і перетворюватися на джерело корупції.

Про це заявила заступниця директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес-асоціації Світлана Михайловська.

"На жаль, сьогодні єдиною метою органу, який здійснює екологічний контроль в Україні – Державної екологічної інспекції, є перевірка і санкціонування підприємств. Це тягне за собою тиск на бізнес і створює корупційні ризики", – сказала Михайловська.

Вона наголосила: система екологічного контролю потребує реформування, вона повинна стати перш за все інструментом охорони довкілля, а не тиску на бізнес.

"Ми в Європейській бізнес-асоціації послідовно виступаємо за комплексну реформу державного екологічного контролю, в основу якої буде закладено баланс інтересів усіх стейкхолдерів – держави, громадськості та бізнесу", – зазначила Михайловська.

За її словами, ЄБА готова підтримати законопроєкт "Про державний екологічний контроль", але тільки якщо буде доопрацьовано цілу низку важливих моментів.

Зокрема, у ньому потрібно прописати:

чіткий алгоритм і терміни перевірок – як планових, так і позапланових з урахуванням європейського досвіду;

відкинути можливість їх проведення у вихідні, неробочі, святкові дні або нічний час, за участю понятих і під час відсутності керівника;

залишити за компаніями право оскаржити рішення контролювального органу;

не допустити можливість ухвалення рішень про припинення діяльності компанії або окремих її установок без рішення суду;

не допустити дублювання функцій інших органів;

передбачити підвищення рівня кваліфікації представників органу контролю, а також відповідальність за свої дії.

Крім того, вона зазначила, що потрібно забезпечити фінансову підтримку реформи, зокрема, для підвищення рівня заробітних плат представників органу контролю, оновлення матеріально-технічної бази.

"Бізнесу важливо бачити в майбутньому органі державного екологічного контролю союзника, який готовий навчати, проводити моніторинг і консультації для бізнесу для загального результату – захисту довкілля", - сказала Михайловська.

Раніше президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроєкту про державний екологічний контроль (№3091) та впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.

Зі свого боку, в Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції вважають, що законопроєкт про екологічний контроль (№3091) створює значні корупційні ризики й загрожує тиском на підприємців.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про екологічний контроль (№№ 3091 і 3091-1) і про основні принципи проведення позапланових заходів контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).