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Ефект бумеранга: Казарін розповів, як Росія опиниться в "українській шкурі"

4.3тЧитати новину російською

Російська Федерація через американські санкції має всі шанси відчути себе в українській шкурі.

"Тій самій, в якій Київ змушений жити останні чотири з половиною роки", - пише журналіст Павло Казарін у блозі "Крим.Реалії".

Він звертає увагу на короткий виклад позиції Кремля щодо санкцій США.

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Зокрема, в російській Раді із зовнішньої й оборонної політики заявляють про необхідність використовувати всі слабкі місця агресора і координувати дії з усіма, хто ним незадоволений.

Крім того, в РФ хочуть відмовитися від ідеї "нормалізації відносин", тому що "норма", з точки зору противника, передбачає беззастережну капітуляцію, а також закликають вирішувати задачі виживання, шукати шляхи обходу створюваних перепон.

"Ефект бумеранга у всій його красі... Немає нічого дивного в тому, що Росія намагається прикинутися жертвою. Це закономірно для будь-якого агресора... А ось що дійсно має значення - так це те, що російський рецепт виживання повністю повторює український. І, з великою часткою ймовірності, саме в такому вигляді буде втілюватися в життя", - підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції, які вступлять у силу 22 серпня.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Особа
Павло Казарін
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что означает фраза "Той самой, в которой Киев вынужден жить последние четыре с половиной года"? Разве Украина последние 4 года не развивается? Разве она не процветает? Все же знают, что Рашка фсьё, а Украина цветёт и пахнет.
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