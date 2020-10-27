Єдине судно, здатне добудувати "Північний потік-2", прибуло на базу проєкту

У вівторок, 27 жовтня, трубоукладач "Академік Черський" повернувся в німецький порт "Мукран", який є логістичною базою російського проєкту "Північний потік-2".

Така інформація з'явилася на порталі MarineTraffic. Зазначається, що разом з "Академіком Черським" у порт повернулися й судна для постачання "Умка" і Finval.

У порту "Мукран" зберігаються труби для гілок газопроводу. Його використовують зайняті в будівництві судна.

"Академік Черський" покинув порт "Мукран" у жовтні. Він став у Балтійському морі навпроти Курської коси. Поруч із трубоукладачем з'явилися судна постачання. За інформацією "Інтерфаксу", вони провели тренування на шельфі Балтійського моря для подальшого ведення підводних робіт на трубопроводі "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Академік Черський" покинув порт Калінінграда 26 жовтня.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" було припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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