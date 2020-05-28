З'явився прогноз, як падіння цін на газ вплине на тарифи в Україні

Світові ціни на газ, незважаючи на падіння попиту, не можуть піти за "нафтови сценарієм" і опуститися нижче 0. Однак і підніматися вони не будуть, а значить, для зростання тарифів в Україні підстав немає.

Причина у тому, що природний газ має іншу структуру споживання. Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

Ціни на газ

Він пояснив, що на Заході газ в основному використовують для виробництва електроенергії. Через це його споживання не може різко скоротитися або просто зупиниться. У зв'язку з цим ціни на газ не можуть впасти нижче 0.

"Зараз на газовому ринку Європи немає пожвавлення. Драйвери зростання втратили свою значущість з приходом короновірусу. А багато підприємств зупинені, що не дозволяє збільшити попит на газ. Тому ціни на газ і далі будуть зберігати нейтральну динаміку. Для нас це означає, що вони залишаться на поточних рівнях. І очікувати зростання тарифів не варто", – сказав Пархоменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільше американське інформаційне агентство Bloomberg з посиланнями на експертів спрогнозувало рух цін на газ за "нафтовим сценарієм". Фактично сховища блакитного палива можуть бути повністю заповнені, а ціна на біржі впасти до негативної позначки.

Ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд : 22 мая вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобуток і доставка з РФ.

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