Путін відкрив рух поїздів на скандальному Кримському мосту: приїхав особисто

Президент Росії Володимир Путін відкрив залізничне сполучення по незаконно збудованому Кримському мосту на анексований півострів.

Про це в понеділок, 23 грудня, повідомили кремлівські ЗМІ, які висвітлюють подію.

Перший потяг вирушив через Керченську протоку.

Путін в поїзді

Путін в поїзді

Поїзд, на якому поїхав Путін Телеграм-канал "Пул N3"

Для виступу Путіна підготували окремий майданчик на фоні мосту.

Майданчик для Путіна Телеграм-канал "Пул N3"

Також російські ЗМІ показали пасажирський поїзд, який поїде з Росії в окупований Крим. "Його вже подали на перон Московського вокзалу в Санкт-Петербурзі", – повідомив телеграм-канал "Телеграми з Криму".

Кримський міст Інфоцентр "Кримський міст"

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