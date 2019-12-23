Путін відкрив рух поїздів на скандальному Кримському мосту: приїхав особисто

Президент Росії Володимир Путін відкрив залізничне сполучення по незаконно збудованому Кримському мосту на анексований півострів.
Про це в понеділок, 23 грудня, повідомили кремлівські ЗМІ, які висвітлюють подію.
Перший потяг вирушив через Керченську протоку.
Путін в поїзді
Путін в поїзді
Поїзд, на якому поїхав Путін
Телеграм-канал "Пул N3"
Для виступу Путіна підготували окремий майданчик на фоні мосту.
Майданчик для Путіна
Телеграм-канал "Пул N3"
Також російські ЗМІ показали пасажирський поїзд, який поїде з Росії в окупований Крим. "Його вже подали на перон Московського вокзалу в Санкт-Петербурзі", – повідомив телеграм-канал "Телеграми з Криму".
Кримський міст
Інфоцентр "Кримський міст"
Новина доповнюється...
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.
16 травня по ній запустили рух.
В "Кримської залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту в грудні 2019 року.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які курсували з Москви до Сімферополя і назад.
Пізніше мережа висміяла запуск порожніх поїздів на Кримському мосту.
Кримчани розповідають, що на мосту через Керченську протоку в Криму вже з'явилися "залатані" ділянки дороги. Вони опублікували в соцмережах фотодокази.
23 грудня в Росії офіційно заявили про завершення будівництва скандального Кримського моста, який з'єднує захоплений півострів з РФ.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".