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23 грудня • оновлено в 13:05
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Путін відкрив рух поїздів на скандальному Кримському мосту: приїхав особисто

4.2т
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Президент Росії Володимир Путін відкрив залізничне сполучення по незаконно збудованому Кримському мосту на анексований півострів.

Про це в понеділок, 23 грудня, повідомили кремлівські ЗМІ, які висвітлюють подію.

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Путін в поїзді

Путін в поїзді

Путін в поїзді

Путін в поїзді

Путін відкрив рух поїздів на скандальному Кримському мосту: приїхав особисто
Путін відкрив рух поїздів на скандальному Кримському мосту: приїхав особисто
Путін відкрив рух поїздів на скандальному Кримському мосту: приїхав особисто

Поїзд, на якому поїхав Путін

Поїзд, на якому поїхав Путін

Телеграм-канал "Пул N3"

Для виступу Путіна підготували окремий майданчик на фоні мосту.

Майданчик для Путіна

Майданчик для Путіна

Телеграм-канал "Пул N3"

Також російські ЗМІ показали пасажирський поїзд, який поїде з Росії в окупований Крим. "Його вже подали на перон Московського вокзалу в Санкт-Петербурзі", – повідомив телеграм-канал "Телеграми з Криму".

Кримський міст

Кримський міст

Інфоцентр "Кримський міст"

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Виня Ксения
Виня Ксения
Что там, первые 600 смертников уже покатались по этому керченскому убожеству? Лоторея смерти уже запущена. Вэлком, рашафашисты.
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фил филька
фил филька
заголовок упоротых бьет наповал) они даже повидло в шальвары пустить не успевают - сразу в когнитивную кому впадают)))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Как там на счет того что мост невозможно построить. Уже забыли об этом.
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