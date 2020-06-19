З'явилися не у Перебудову: блогер розповів, як в СРСР жили за талонами

Розподіл товарів за картками в СРСР виник не наприкінці 80-х років. У тому чи іншому вигляді він існував протягом всієї історії країни.

Тож твердження, що продукти, мило і одяг та інші товари за ним видавали тільки під час керівництва Михайла Горбачова та у "кляті дев'яності" не відповідає дійсності. Це просто краще запам'яталося, так як сталося за життя нинішніх поколінь, йдеться в публікації "Як в СРСР жили за талонами" білоруського блогера Максима Мировича.

Він розповів, як в СРСР харчувалися за картками і з чого це почалося.

Талони в СРСР

У країні, де перемогла революції

"Люди, які не цікавляться темою, не чули про це – але найперші продуктові картки з'явилися в Росії не за часів Перебудови і навіть не в часи Другої світової війни, а більше ста років тому – навесні 1916 року", – написав Мирович.

Талони в СРСР

До цього часу Російська Імперія була вже сильно виснажена війною, як психологічно, так і економічно – в країні почалася продовольча криза, і була запроваджена карткова система. Зокрема, існували талони на цукор – оскільки цукрові заводи Польщі опнилися у зоні бойових дій.

"Після перевороту 1917 року був тут же побудований комунізм: карткова система накрила всю країну - в окремих районах країни за талонами розподілявся навіть хліб, і тривало так до 1921 року. У 1921 році почався НЕП, країна зітхнула трохи вільніше і картки скасували. Однак з приходом до влади великого агронома і мовознавця НЕП був згорнутий, і карткова система була введена знову – товарів на всіх просто не вистачало. Крім, власне, карткової системи, при "великому вождю" існували так само норми відпуску товарів в одні руки – так, наприклад, з квітня 1940 року один покупець міг купити не більше 1 кілограма м'яса і не більше 0,5 кілограма ковбаси. Нагадаю, що в 1940 році з часів перевороту пройшло вже 23 роки – але країна, як бачите, так і не стала жити по-людськи", – написав автор.

Талони в СРСР

За часів Другої світової війни стало ще гірше – картковий розподіл стало ще суворішим, а тому, хто втратив свої талони на продукти, загрожувала буквально голодна смерть.

Коли і чому в СРСР жили без карток?

У 1947 році карткова система була скасована, але товарні обмеження в тому чи іншому вигляді залишилися – наприклад, радянський громадянин не міг просто прийти в магазин і купити автомобіль.

"Для цього було потрібно, по-перше, відстояти "чергу", потім потрібно було заплатити велику суму грошей власне за покупку автомобіля, і по-третє – потрібно було ще отримати якесь "дозвіл" на придбання автомобіля у місцевих органів влади. Про це мало хто чув, але такі "дозволу" дійсно існували, як мінімум в шістдесяті роки", – пояснив Мирович.

Талони в СРСР

Карток не існувало в 1970-і роки, за часів правління Брежнєва – і з тих пір багато фанатів СРСР вважають цей час "золотими роками Союзу". Чому в той час не було карток? У сімдесяті роки ціни на нафту пішли вгору, і за рахунок експорту нафти і отримання валюти СРСР зміг закуповувати безліч імпортних товарів. У центральних універмагах великих міст можна було купити джинси FUZZ і касети BASF виробництва ФРН, в країні повсюдно почали з'являтися горезвісні "румунські стінки" і німецькі туфлі "Salamander" (прозвані просто "саламандрами"), а також безліч інших імпортних товарів, куплених за валютну виручку.

"Фактично, це і був той самий загадковий "золотий вік СРСР" – вискоко ціни на нафту дали можливість хоч чимось наповнити полиці магазинів", – написав блогер.

Талони в СРСР

У ці роки керівництвом СРСР була зроблена фатальна помилка – замість того, щоб за отриману валюту організувати у самих себе подібні виробництва, СРСР витрачав гроші на товари – і з завершенням високих цін на нафту, а також зі збільшенням витрат (наприклад, на війну в Афганістані) радянська економіка повільно і впевнено почала наближатися до свого кінця.

Повернення талонів "на прохання трудящих"

"Талони почали з'являтися знову не "в дев'яності роки", як люблять розповідати фанати СРСР, а вже в кінці сімдесятих – дефіцит наростав, і в деяких регіонах ще за Брежнєва були введені талони на м'ясо, вершкове масло і цукор. Далі було тільки гірше – "талонізацію" охоплювала все нові і нові групи товарів", – нагадав блогер.

Талони в СРСР

Що найцікавіше - далеко не скрізь ці паперові штуки називалися "талонами". Місцева влада часто імпровізувати і називала їх, наприклад, "Картка покупця", "Замовлення" або навіть "Запрошення на отримання".

"Зрозуміло, все це було суцільним лицемірством – адже ніхто нічого не замовляв, ніхто нікого нікуди не запрошував і не просив ніяких карток – просто таким чином маскувалася система обмеженого розподілу товарів", – відзначив автор.

Талони в СРСР

У вісімдесяті роки за талонами часто розподіляли м'ясо, ковбасу і відносно добре вершкове масло – у вільному продажу був тільки дешевий, шкідливий і смердючий маргарин. Пізніше список "товарів за талонами" розширився – до них додався цукор (він став дефіцитом через повсюдне самогоноваріння) і практично будь-який алкоголь – в місяць на одну дорослу людину покладалася 1 пляшка горілки і 2 пляшки вина. Алкоголь купували буквально всі, навіть непитущі – він був відмінною валютою і платою за послуги.

Що сталося в дев'яності

Проблеми з плановою радянською економікою все наростали – "ручний розподіл" не працював, товарів на всіх не вистачало, повсюдно процвітав чорний ринок і цілі підпільні фабрики.

"Пік розподілу за талонами припав на початок 1990-х років – коли, власне, СРСР і поставив кеди в кут, наказавши всім довго жити. Потім талони зберігалися приблизно ще протягом двох років – так як економіка не могла швидко перейти на нормальні рейки (до речі, в ці ж роки ще продовжували ходити радянські рублі). Ось цей-то період фанати СРСР часто показують як "злидні дев'яностих" – мовляв, в СРСР було все відмінно, а потім стало погано і з'явилися талони. Однак як стає зрозуміло з мого поста – розподіл товарів за талонами на початку дев'яностих – це лише хвіст комети, голова якої ховається в далекому 1917 році", – вказав Мирович.

Талони в СРСР

Приблизно до 1993 року, коли люди остаточно прогнали радянських номенклатурників, що сиділи на розподілі і коли на повну силу заробив вільний ринок і конкуренція – талони зійшли нанівець. І так буває завжди і всюди, де держава не втручається в економічні процеси – якось все само собою налагоджується. Напевно, просто тому, що люди в цілому не такі вже погані і безпорадні, як їх уявляють собі комуністи.

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