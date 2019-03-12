З'явилася нова афера з ПриватБанком: що треба знати

У Facebook з'явилася нова шахрайська схема, в якій нібито замішаний ПриватБанк.

Про це у вівторок, 12 березня, повідомила глава прес-служби банку Інна Музичук, опублікувавши відповідні скріншоти.

За її словами, користувачам Facebook пропонують виграти від 8 тисяч гривень за участь в опитуванні, які банк нібито "дарує" на карту.

У "ПриватБанку" закликали користувачів бути обережними і не вестися на чергову хитрість шахраїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк раптово вирішив закрити сервіс iPay, який дозволяв малому і середньому бізнесу приймати безконтактні платежі за банківськими картками за допомогою смартфонів.

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