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З'явилася нова афера з ПриватБанком: що треба знати

10.3тЧитати матеріал російською

У Facebook з'явилася нова шахрайська схема, в якій нібито замішаний ПриватБанк.

Про це у вівторок, 12 березня, повідомила глава прес-служби банку Інна Музичук, опублікувавши відповідні скріншоти.

За її словами, користувачам Facebook пропонують виграти від 8 тисяч гривень за участь в опитуванні, які банк нібито "дарує" на карту.

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З'явилася нова афера з ПриватБанком: що треба знати
З'явилася нова афера з ПриватБанком: що треба знати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк раптово вирішив закрити сервіс iPay, який дозволяв малому і середньому бізнесу приймати безконтактні платежі за банківськими картками за допомогою смартфонів.

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Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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