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5 грудня • оновлено в 14:51
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В Україні скасують лікарняні? Милованов розкрив деталі нового Трудового кодексу

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Міністр економіки Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що в Україні хочуть ввести 12-годинний робочий день і дозволити звільняти вагітних.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки. "Ми не маємо намірів порушувати підписані стандарти, навпаки, захищаємо фундаментальні права робітників. Тому я хочу наголосити, що чутки про обов'язковий 12-ти годинний робочий день, скорочення терміну лікарняних, можливість звільнення вагітних та працівників у декреті – неправдиві", – зазначив Милованов.

За його словами, зараз із законодавства хочуть прибрати застарілі бюрократичні статті і ввести норми, що регулюють сучасні форми роботи, наприклад, фріланс.

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Новий закон унормує дистанційну і надомну роботу, а також зобов'язує працівника і працедавця підписувати трудовий договір тільки у письмовій формі.

"Ми прагнемо ускладнити, а в ідеалі взагалі унеможливити випадки, коли під виглядом фіктивних реорганізацій в компаніях звільняють соціально незахищених осіб. Ми хочемо захистити всіх працівників, а звільнення вагітних жінок унеможливити", – додав Милованов.

Нові правила у Трудовому кодексі

Нові правила у Трудовому кодексі

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради у вівторок, 28 травня, відхилили законопроєкт №7113 про право вагітних жінок на зменшення тривалості робочого дня на годину.

В Україні розробляють нові норми Кодексу законів про працю. Зокрема парламентарі розглядають можливість звільняти вагітних і тих, хто перебуває на лікарняному.

В Україні необхідно ввести зобов'язання укладати трудовий договір у письмовій формі, а також дозволити працювати дистанційно і за гнучким графіком. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Робота в Україні
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Кодекс про працю робота
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фил филька
фил филька
а че норм идеи: 12 часов - работайте рабы солнце еще высоко. беременных вон - они же не смогут 12 часов работать. декоммунизируйте заодно и сам декретный отпуск - его ленин придумал.
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