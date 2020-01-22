Як звільнятимуть за новими правилами: Милованов спростував лякалку

Міністр економіки України Тимофій Милованов заявив, що новий Трудовий кодекс не дозволяє роботодавцю звільняти співробітників без пояснення причини.

Про це він написав у Facebook в середу, 22 січня. За його словами, зараз (у чинному КЗпП) передбачено 10 причин для розірвання трудового договору. Водночас допомогу в разі звільнення працівника можуть виплатити тільки у виключних випадках. Отже, сьогодні роботодавці можуть легко позбуватися від людей і не нести за це ніякої матеріальної відповідальності.

"У статті 35 проєкту закону "Про працю" йдеться про можливість звільняти за ініціативою роботодавця, але не вказано, що це має відбутися без пояснення причин", – написав Милованов.

За його словами, підставами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути такі, що зазначені в трудовому договорі, який підписує працівник і роботодавець під час оформлення трудових відносин. Тоді як в чинному КЗпП причини сформульовані настільки об'ємно, що використовувати як привід можна будь-яку з них.

"У законопроєкті "Про працю" пропонуємо зробити матеріальну компенсацію обов'язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств задля скорочення штату", – написав Милованов.

Міністр навів текст статті 35 проєкту нового закону, зміст якої викликав найбільші суперечки. Головне, про що в ній сказано:

Роботодавець має право за власною ініціативою розірвати трудовий договір з працівником.

В разі звільнення з ініціативи роботодавця він зобов'язаний за певний строк попередити про це працівника.

За домовленістю сторін цей термін может бути замінений на грошову компенсацію (не меншу за середній заробіток особи за цей період).

Якщо співробітник відмовляється підписувати додаткову угоду, що "передбачає розірвання трудового договору з цієї підстави" (тобто з ініціативи роботодавця), то роботодавець може розірвати трудовий договір в односторонньому порядку, повідомивши про це обумовленим способом співробітнику.

Якщо співробітник буде проти такого звільненням, то суперечку про це потрібно розглядати в порядку, який визначений для вирішення індивідуальних трудових спорів.

Нові правила звільнення

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці.

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