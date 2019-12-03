У Гончарука влаштували безлад через звільнення Коболєва і Ко: що про це відомо

У Кабміні Гончарука зробили суперечливу заяву про звільнення керівництва "Нафтогазу". Міністр економіки Тимофій Милованов сказав, що найближчим часом у компанії нічого змінювати не будуть.

Про це він запевнив у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 2 грудня. Цим він спростував слова міністра економіки Олексія Оржеля, який оголосив про зміну керівництва НАК і наглядової ради. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Конкретно щодо "Нафтогазу" немає жодних змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли, або було перекручено. Стосовно "Нафтогазу" ніякого процесу немає – ні щодо наглядових рад, ні щодо керівництва", – стверджує Милованов.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв щодо цього сказав, що вже звик до регулярних "змін" керівництва компанії. А тому написав у Facebook, що реагувати на подібне не буде.

"Тому працюємо далі: завершення анбандлінгу, проходження зими, старі та нові арбітражні процеси з "Газпромом", застосування нового підходу до осовоєння покладів щільних колекторів (до 2019 року було декілька невдалих спроб), перехід від оцінки результатів видобутку за валом до реальних комерційних обсягів, впровадження shared service centers та SAP, нові партнерства з лідерами ринку, запуск центру кібербезпеки, вихід на ринки ТКЕ, торгівлі нафтопродуктами та електроенергії, перехід на відносини "клієнт – надавач послуг" в питаннях буріння, ремонту та стимуляції свердловин тощо. І ще багато чого", – написав він у Facebook.

Коболєв уточнив, що зараз, коли його "звільняють", він перебуває у відрядженні за кордоном, де обговорює потенційне стратегічне партнерство з великими міжнародними гравцями нафтогазового ринку.

"Які, на відміну на маловідомих переможців непрозорих конкурсів, проведених попереднім міністром енергетики (мається на увазі Ігор Насалик, – Ред.), хочуть співпрацювати саме з "Нафтогазом". Бо наша команда довела свою здатність як бути надійним партнером, так і реалізовувати стратегічні ініціативи, дотримуючись принципів економічної доцільності та некорумпованості", – додав Коболєв.

Милованов висловився про зміну керівництва "Нафтогазу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 2 грудня, міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств. У "Нафтогазі" відповіли, що не проти конкурсу, але його навряд чи встигнуть провести до кінця року.

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