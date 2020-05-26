Звільнення і скорочення зарплат в Україні триватимуть: роботодавці розповіли про плани

В Україні 35% роботодавців збираються скорочувати зарплати співробітників в найближчі 1-2 місяці, а 15% компаній вже ухвалили рішення скоротити тривалість робочого дня.

Про це йдеться в дослідженні компанії Kpmg. Вони в період з 4 по 12 травня опитали 50 компаній з різних галузей і зробили свої оцінки ситуації на ринку. Згідно з дослідженням, 31% компаній зазначили, що пропонують співробітникам піти у щорічну оплачувану відпустку. 25% компаній, за їхніми словами, відправляють співробітників у неоплачувану відпустку.

"Серед інших заходів компанії відзначили, що переводять співробітників на скорочений робочий день (15%) або скорочений робочий тиждень (10%), надають додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати (6%)", – йдеться в дослідженні.

55% опитаних респондентів відзначають, що розмір витрат на персонал з усіма прийнятими заходами не змінився. Майже 40% компаній скоротили витрати на співробітників. 6% респондентів відзначають зростання витрат на персонал.

Є і хороші новини. Так, 21% опитаних компаній, не дивлячись на ситуацію, що склалася, планують розвиватися відповідно до прийнятого раніше стратегічного плану. 25% опитаних компаній планують переглядати цільові значення KPI в сторону зменшення цільових показників, що безумовно є заходом щодо підтримки співробітників. Однак може підвищити фінансове навантаження на саму компанію, тому що доходи і прибуток багатьох організацій можуть скоротитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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