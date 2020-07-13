У Зеленського заявили, що не вимагали відставки Смолія

Дарина Дурова Ринки та компанії 23:31, 13.07.2020 Оновлено: 23:47, 13.07.2020

Заява про відставку глави Національного банку України Якова Смолія стала для Офісу президента несподіванкою.

Про це в ОП заявили в коментарі американському виданню Washington Post. Пресслужба Зеленського наголосила, що глава країни підтримує незалежність Нацбанку.

"Відставка Смолія стала несподіванкою для Офісу президента. Ніхто не очікував і не вимагав його заміни", – заявили в ОП.

Співробітники Володимира Зеленського також наголосили, що "Офіс президента не може змусити людину залишитися на посаді, якщо він або вона цього не хоче".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

На Донбасі вбили військового медика під час евакуації загиблого: іще двох поранено

Коронавірус несе фрагмент ВІЛ і швидко мутує, медики за ним не встигають, – епідеміологиня

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому офіцеру Матвіїву

Зеленський відреагував на ДТП у Києві, у якій загинула сім'я

В Україні чоловіка судили через неправильно одягнену маску і відсутність рукавичок