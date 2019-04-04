Звідки "заробітчани" надсилають найбільше грошей в Україну: опублікований рейтинг

Українські трудові мігранти у 2018 році найбільше грошей перерахували на батьківщину із Польщі – 3,6 млрд доларів. Це на 17,5% більше, ніж у 2017 році.

На другому місці – Росія, звідки "заробітчани" перерахували 948 млн доларів. За рік число переказів зменшилося на 26,6%, свідчать дані Національного банку про обсяги приватних грошових переказів за офіційними та неофіційними каналами надходження.

Третю сходинку посіли Сполучені Штати, звідки в Україну переказали 870 млн доларів, що на 28,1% більше, ніж у 2017 році.

Із Чехії переказали 846 млн доларів. Протягом минулого року сума переказів із цієї країни збільшилася удвічі.

Українські трудові мігранти в Італії перерахували додому 492 млн доларів. Це на 10% більше, ніж у 2017 році.

Загальна сума переказів в Україну становить 10,9 млрд доларів. Це на 17,5% більше, ніж у 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздить до 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн людей (зокрема, дітей заробітчан).

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