Росія теж постраждає: розкрито втрати від зупинки транзиту газу через Україну

Припинення транзиту російського газу загрожує великими фінансовими втратами Росії, Україні та Євросоюзу.

Про це йдеться в дослідженні, яке провели в Інституті з вивчення економіки енергетики при Кельнському університеті, передає "Ліга.Бізнес". Там дійшли висновку, що у випадку "нульового транзиту" постраждають всі сторони, але Росія – особливо.

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Хто скільки може втратити в першому кварталі 2020 року:

"Газпром" – 3,4 млрд євро через скорочення поставок;

Європейські споживачі – через підвищення цін повинні будуть заплатити за газ на 1,5 млрд євро більше, або на 2,1 млрд євро, якщо будуть великі морози чи збої у поставках;

Україна – близько 0,5 млрд євро через втрату доходів від транзиту.

Підраховано втрати від зупинки транзиту газу

Крім того автори дослідження вважають, що Росія і Україна зіткнуться ще й з репутаційними втратами. Це залежить від того, яку з країн вважатимуть відповідальною за зрив контракту.

"Вартість цієї шкоди важко визначити кількісно, але, тим не менш, вона реальна і дає ще одну причину для обох сторін дійти згоди і уникнути руйнівного результату", – відзначають у дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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