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11 грудня • оновлено в 10:52
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Росія теж постраждає: розкрито втрати від зупинки транзиту газу через Україну

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Припинення транзиту російського газу загрожує великими фінансовими втратами Росії, Україні та Євросоюзу.

Про це йдеться в дослідженні, яке провели в Інституті з вивчення економіки енергетики при Кельнському університеті, передає "Ліга.Бізнес". Там дійшли висновку, що у випадку "нульового транзиту" постраждають всі сторони, але Росія – особливо.

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У Путіна відмовилися вважати вирішеною суперечку з Україною щодо газу

Хто скільки може втратити в першому кварталі 2020 року:

  • "Газпром" – 3,4 млрд євро через скорочення поставок;

  • Європейські споживачі – через підвищення цін повинні будуть заплатити за газ на 1,5 млрд євро більше, або на 2,1 млрд євро, якщо будуть великі морози чи збої у поставках;

  • Україна – близько 0,5 млрд євро через втрату доходів від транзиту.

Підраховано втрати від зупинки транзиту газу

Підраховано втрати від зупинки транзиту газу

Крім того автори дослідження вважають, що Росія і Україна зіткнуться ще й з репутаційними втратами. Це залежить від того, яку з країн вважатимуть відповідальною за зрив контракту.

"Вартість цієї шкоди важко визначити кількісно, але, тим не менш, вона реальна і дає ще одну причину для обох сторін дійти згоди і уникнути руйнівного результату", – відзначають у дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
транзит газу газ Газпром
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Николенко Саша
Николенко Саша
Оп! Мocкалы втратят бильше всих! Це перемога! Коля, звони фельдмаршалу Сёме Семенченко, бери ножовки, пошли пилить трубу)
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну скажем так, транзита в 0 не будет. Есть "Серверный" и "Турецкий" потоки. А еще есть "Сила Сибири" и СПГ.
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