Росія теж постраждає: розкрито втрати від зупинки транзиту газу через Україну

Припинення транзиту російського газу загрожує великими фінансовими втратами Росії, Україні та Євросоюзу.
Про це йдеться в дослідженні, яке провели в Інституті з вивчення економіки енергетики при Кельнському університеті, передає "Ліга.Бізнес". Там дійшли висновку, що у випадку "нульового транзиту" постраждають всі сторони, але Росія – особливо.
Хто скільки може втратити в першому кварталі 2020 року:
"Газпром" – 3,4 млрд євро через скорочення поставок;
Європейські споживачі – через підвищення цін повинні будуть заплатити за газ на 1,5 млрд євро більше, або на 2,1 млрд євро, якщо будуть великі морози чи збої у поставках;
Україна – близько 0,5 млрд євро через втрату доходів від транзиту.
Підраховано втрати від зупинки транзиту газу
Крім того автори дослідження вважають, що Росія і Україна зіткнуться ще й з репутаційними втратами. Це залежить від того, яку з країн вважатимуть відповідальною за зрив контракту.
"Вартість цієї шкоди важко визначити кількісно, але, тим не менш, вона реальна і дає ще одну причину для обох сторін дійти згоди і уникнути руйнівного результату", – відзначають у дослідженні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".