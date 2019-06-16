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Зупинка "Північного потоку-2": в Росії зробили нервову заяву

22.4тЧитати матеріал російською

У РФ упевнені, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю відповідає нормам міжнародного, національного, морського і екологічного права.

З такою заявою виступив заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Венедиктов, передають "Вести". За його словами, юридичні підстави для припинення або скасування будівництва проекту "просто відсутні".

Венедиктов заявив, що противники "Північного потоку-2" нібито "вдаються до засобів поза правовим полем", чим загрожують міжнародній економіці.

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Будівництво "Північного потоку-2"

Будівництво "Північного потоку-2"

російська газета

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А в чем нервность заявления? Д*билы с обоза, растолкуйте.
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Мир Миру
Мир Миру
Що робити з українською ГТС,так і не вирішено. Вона згниє і розвалиться. Або треба москалям запропонувати у спільне користування. Заради миру на Донбасі. Кучму, звичайно, лайном закидають за таку пропозицію, але нічого, стерпить.
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
так про мост уже не пишите. а СП-2 будет работать. а вы свиньи готовьте жопы, транзита не будет. а значит и реверса, ух классно.
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