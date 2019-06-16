Зупинка "Північного потоку-2": в Росії зробили нервову заяву

У РФ упевнені, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю відповідає нормам міжнародного, національного, морського і екологічного права.

З такою заявою виступив заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Венедиктов, передають "Вести". За його словами, юридичні підстави для припинення або скасування будівництва проекту "просто відсутні".

Венедиктов заявив, що противники "Північного потоку-2" нібито "вдаються до засобів поза правовим полем", чим загрожують міжнародній економіці.

Будівництво "Північного потоку-2" російська газета

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram