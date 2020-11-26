ЗТМК включили до приватизаційного списку для стабілізації фінансової діяльності

Запорізький титано-магнієвий комбінат, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 25 листопада, відтепер входить до переліку об'єктів великої приватизації. Такий крок, завдяки нормам закону "Про виконавче провадження", дозволяє зняти існуючі обмеження на роботу підприємства, розблокувати рахунки і нівелювати ризики банкрутства.

Для забезпечення нормальної роботи комбінату, Фонд держмайна склав план фінансового оздоровлення підприємства. Згідно з планом, передбачається зниження собівартості виробництва продукції, а з квітня 2021 року планується, що ЗТМК збільшить обсяги виробництва на 50%, що дозволить йому забезпечити беззбитковість.

Накопичення боргів за поставлену електроенергію в сумі понад 1,2 млрд гривень призвело до блокування рахунків підприємства за рішенням суду, внаслідок чого завод опинився під загрозою зупинки. Борг пов'язують із діяльністю колишнього керівника комбінату Володимира Сивака, а також бізнесменом Дмитром Фірташем. Правоохоронні структури підозрюють ексменеджмент ЗТМК в розтратах і розкраданнях на суму в 492 млн гривень.

Питання подальшої приватизації ЗТМК буде розглянуто тільки після завершення судових процесів НАБУ і САП, що стосуються повернення 49% акцій комбінату в державну власність. Водночас компанія Дмитра Фірташа Tolexis Trading Limited, якій належать з 2013 року 49% акцій ЗТМК, втратила пріоритетне право на приватизацію державних 51% акцій, згідно з новим статутом ЗТМК.