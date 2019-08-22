Зростання виробництва? Розкрито чергову брехню Росстату

Росстат, публікуючи переможні звіти про успіхи економіки Росії, суперечать своїм же даним.

На цей факт звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко (відомий як блогер із ніком Злий одесит).

За його словами, днями росіяни прокололися на даних про видобуток нафти і газу. Ці ресурси займають важливу складову в промисловому виробництві РФ, але останнім часом стали сильно падати.

"Росстат, звітуючи за липень, відзначив зростання промисловості на 2,8%, причому, все це зростання припало на видобуток корисних копалин. Але, ось дилема, в липні за даними того ж Росстату, видобуток нафти впав на 0,7%, видобуток вугілля обвалився на 3,3%, а видобуток газу показав незначний приріст на 0,3%", – написав Коваленко на Facebook.

Далі він ставить запитання: "У видобутку яких саме корисних копалин відзначилася промисловість, якщо основні галузі, що займають 80% всього видобувного сектора, демонструють падіння або ж анабіоз показників?"

"Так, у Росії вже стає традиційним завищувати статистику, щоб мінімізувати актуальність реальних даних по кризі, який накриває "безкрайню" з головою", – зробив висновок блогер.

Падіння видобутку нафти в Росії назвали "зростанням" eadaily.com

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