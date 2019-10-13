Зростає загроза війни: з'ясувалося, як "газопровід Путіна" вдарить по Європі

Реалізація російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України несе серйозну загрозу Європі, особливо Австрії та Словаччині.

Про це "Апострофу" заявив директор консалтингової фірми East European Gas Analysis Михайло Корчемкін, зазначивши, що Україна також зіткнеться з труднощами, коли припиниться транзит газу.

"В Україні є хороші, великі газосховища, а в Словаччині їх немає. Звідки їм брати газ взимку, особливо коли безвітряна погода? Там багато вітрогенераторів, але коли вітер стихає, електрику зазвичай виробляють на газових електростанціях. Цей газ зараз йде через газопроводи України. якщо їх відключити, то доведеться концентрувати виробництво електроенергії на вугільних електростанціях", - розповів він.

За словами експерта, Україну можуть виручити реверсні поставки газу. Він нагадав, що Київ не купує у РФ газ вже більше 1400 днів.

"Отримання російського газу через транзит - це не найголовніше. Гірше те, що коли через Україну не буде йти газ, підвищується ймовірність війни, подальша окупація Росією. Кремлю нічого не буде заважати. Якщо зараз подивитися на карту антитерористичної операції, то добре видно, що бойові дії ніколи не йшли ближче, ніж 80 км до діючих експортних газопроводів. Хоча вони теж йдуть по Луганській області, там ніколи не було війни - вона йшла там, де газопроводи давно не працюють", - зазначив Корчемкін.

"Північний потік-2"

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

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