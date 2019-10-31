Зроблять безробітними 19 тисяч чоловік: у Кабміні проведуть тотальну чистку співробітників

В Україні масово скоротять працівників районних держадміністрацій (РДА). "Виставити на вулицю" збираються відразу 18 849 держслужбовців.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, так уряд збирається підвищити ефективність роботи держорганів. Там проаналізували всі функції РДА та з'ясували, що всього у відомств їх є аж 111 за 11 напрямками. З огляду на це й були складені принципи скорочення співробітників.

Частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ). Так трапилося в процесі децентралізації (який затягнувся). У регіонах, де ОТГ сформувалися хоча б частково, відбувається дублювання.

Частина функцій виявилися застарілими, невимірюваними і неефективними. Їх ліквідують.

Частина може бути перенесена на вищий рівень (ОДА, територіальних органів центральних органів влади або навіть Києва).

Частина функцій об'єднуються.

Чиновникам "підстелять соломки"

Дубілет стверджує, що в уряді готують кілька кроків, аби пом'якшити удар по ймовірних звільнених.

Співробітникам зроблять попередження за два місяці, а також виплатять їм усі компенсаційні витрати, зокрема й за невикористані щорічні відпустки.

Разом зі Службою зайнятості Кабмін працює над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу ще до моменту звільнення.

"Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу проводитимуться із залученням найширшого кола організацій – бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання", – написав Дубілет.

До цього процесу залучені профспілки. Через мережу своїх регіональних представництв вони працюватимуть з кожним держслужбовцям індивідуально.

Разом із Міністерством цифровий трансформації і Міністерством економіки в січні 2020 року Кабмін збирається запустити безкоштовний курс з IT-грамотності для держслужбовців. Це повинно зробити їх більш конкурентними на ринку праці.

Дубілет додав, що це болюче, але необхідне рішення. "Я вважаю, що уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні два роки (у процесі децентралізації). Однак, на жаль, цього не відбулося – можливо, через вибори. Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти своє нове місце в економіці країни", – підсумував міністр.

Дубілет оголосив про скорочення держслужбовців

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд уже підготував законопроєкт і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

В Україні на початку 2020 року в рамках системи eHealth з'явиться сервіс "електронний лікарняний".

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