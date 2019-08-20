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"Зрівняли із землею": в Криму обурені екологічною катастрофою в Саках

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В анексованому Криму практично знищили курорт у місті Саки. Бездумне будівництво призвело до того, що лікувальні грязі втрачають свої властивості.

Про це в Twitter пише кримський блогер RoksolanaToday&Крим25%. "У Саках знищили унікальне лікувальне озеро та й місто майже зрівняли з землею Гавань руйнується", – прокоментувала вона пост кримчанки Ірини Францевої, яка скаржиться на те, як місцева "влада" шкодить озеру.

Через будівництво на набережній Сак, пише Францева, навколо озера з грязями піднялися грунтові води.

"Це загроза цілющим властивостям ропи та грязі. Судячи з сьогоднішнього відвідування озера, воно вже не таке солоне, як було раніше. Місцеві жителі і приїжджі лікували шкірні захворювання ропою, й ефект від лікування відчувався одразу як від жорсткої обробки сіллю: рани щипали. Зараз цього немає", – йдеться у повідомленні Францевої.

За її словами, мер міста Андрій Івкін, відповідальний за проблеми з природою, пішов із поста. "Місто в розрусі! Дороги перериті ось уже третій рік! На озеро насувається вода, яку дамби і плити не стримають", – обурена Францева.

У коментарях інші користувачі скаржаться, що зараз у Криму окупанти активно вирубують ліси. "Все знищують, реліктові ліси, читала, вирубують. Порушують весь курортний клімат. Залишиться тільки ср*не море", – написала користувачка Twitter із ніком Шовкова курка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму в районі Керчі повним ходом добувають пісок, забруднений фосфором, миш'яком і хлором. За рік площа отруйних "розкопок" збільшилася на 25%.

При цьому жителі півострова скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою". За їх словами, весь цивілізований світ сприймає партнерів з Криму як жителів тоталітарної Північної Кореї або Сирії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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