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28 вересня • оновлено в 18:40
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Зрив "Північного потоку-2": німецькі ЗМІ назвали збитки і роль Данії

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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає дорожче. Головна причина - відмова в дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвано.

"Будівництво трубопроводу через Балтійське море буде для підприємства Nord Stream 2 набагато дорожче, ніж заплановано", – йдеться в повідомленні німецької радіокомпанії NDR. Представник Nord Stream 2 назвав це тактикою з боку Данії. Затримка дозволу на планування на кілька місяців може призвести до додаткових витрат у кілька сотень мільйонів євро.

Газопровід вже коштує понад дев'ять мільярдів євро. В даний час прокладено понад 2000 кілометрів труб. Спочатку Росія хотіла поставляти природний газ в ЄС за допомогою "Північного потоку-2" до кінця цього року. Однак уже відомо, що всі терміни зірвані.

Зрив "Північного потоку-2": німецькі ЗМІ назвали збитки і роль Данії

Новини
Данія піде на поступки? Росія зробила сміливу заяву щодо "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Тег
Північний потік - 2
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Все одно побудують, через місяців три
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Николаев Олег
Николаев Олег
voznyk ruslan, тебя грибы попустили, похоже. Стал разумные вещи иногда говорить.
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Николаев Олег
Николаев Олег
А ещё эти датчане убили жирафа Мариуса. И дельфинов каждый год безжалостно убивают сотнями. Мpaзный народец.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пинок под зад ой не удар в спину от братского данийского народа )))))))))))
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