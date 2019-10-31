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31 жовтня • оновлено в 15:26
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Зрив газових переговорів із Росією: названі наслідки для України

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У разі припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2020 року впаде тиск в українських газових мережах.

Про це розповів у ефірі ObozTV експерт із питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук, коментуючи переговори України й РФ про транзит газу. За його словами, в деяких регіонах ймовірно введуть обмеження на газ для промисловості й населення.

"Можуть бути проблеми, можуть бути точки, де газу не вистачатиме, тому що є негаразди з газовими мережами. Якщо транзит російського газу припиняється, ми починаємо качати газ із підземних сховищ на схід України й на південь. У зоні ризику південні області – Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, частково Дніпропетровська. Там можливі більш суттєві обмеження газу, ніж у інших регіонах", – заявив експерт.

За його словами, "обмеження стосуватимуться всіх абсолютно – промисловості й теплокомуненерго, населення".

"Для теплокомуненерго обмежать газ, встановлять ліміти. Це буде кризова ситуація, треба виходити з цього. Третій момент – громадяни, що мешкають у приватному секторі. Там зменшується тиск у газових мережах, і це теж проблема, тому що не у всіх встановлене обладнання, здатне "витягнути" низький тиск. Люди можуть відчути незручності", – додав Корольчук.

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На думку експерта, "Нафтогаз України" хизується, заявляючи про готовність до опалювального сезону в умовах відсутності транзиту газу з РФ.

"Погодні умови ніхто не може прогнозувати. Ніхто не може передбачити стан газових мереж в умовах низького тиску. Порівнювати з 2009 роком, коли Україна здійснювала реверсну систему, не варто, тому що були більші обсяги споживання газу, більше запасів у підземних сховищах. Треба сподіватися, що до такого не дійде", – підкреслив він.

Корольчук також прокоментував заяви "Нафтогазу" про те, що до підземних сховищ закачано досить палива, щоб перезимувати.

"Є обсяг споживання в період з жовтня по квітень – скільки газу використовує населення й промисловість. З цього розраховують, скільки треба мати запасів у підземних сховищах. Наразі там 21,5 млрд кубометрів, але треба пам'ятати, що насправді з цієї кількості "Нафтогазу України" належить трохи більше 6 млрд кубометрів", – пояснив він.

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"Значна частина – майже 8 млрд кубометрів – це газ, який зберігається в режимі митного складу. Іноземні трейдери тримають його там. І найголовніше – у них немає угоди, що вони будуть його продавати "Нафтогазу" в зимовий період... Уявімо собі – настає криза, в січні-лютому треба піднімати цей газ, а договору немає. І яка буде ціна цього газу? Це приватні компанії, вони не будуть його нам продавати за пільговою ціною за 250 доларів. Це питання, на яке немає відповіді сьогодні", – підсумував експерт.

Зрив газових переговорів із Росією: названі наслідки для України

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Брюсселі 28 жовтня пройшли переговори України, Росії та Європейської комісії щодо транзиту російського газу через українську територію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що продовження транзиту після 1 січня 2020 року можливе, якщо "Нафтогаз України" відмовиться від багатомільярдних судових претензій до "Газпрому".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться в будні о 17:30 на ObozTV.

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Україна
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транзит газу газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"В зоне риска южные области – Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, частично Днепропетровская область." Чубатые рагули, а вот это уже геноцид русскоговорящих ...
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Валевич Борис
Валевич Борис
еще один умник эсперд - сразу видно что работает по заказу кремля
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hunt andres
hunt andres
Выход один - наступить на горло своей песне, забыть про фейковые комренсации от Газпрома и начинать с чистого листа. Пока Путин не передумал)
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